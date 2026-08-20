В «Балтике» подтвердили интерес к Гассама из Серии А

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян подтвердил, что итальянская «Болонья» проявляет интерес к защитнику калининградцев Натану Гассама.

— Действительно ли Натан Гассама близок к переходу в «Болонью»? Клуб связывался с вами или уже даже сделал предложение по защитнику?

— Да, это правда, мы в переговорах. «Болонья» прислала оффер, но мы пока не договорились, — сказал Маргарян «Матч ТВ».

В 30 матчах прошлого сезона Натан Гассама забил один гол и отдал три результативные передачи. В четырёх встречах нынешнего сезона защитник отдал две голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1,5 млн. 25‑летний малийский защитник выступает за «Балтику» с 2023 года.