В шорт-листе «Барселоны» 2-3 форварда, Лаутаро из «Интера» — один из них — Плеттенберг

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X, аргентинец входит в шорт-лист каталонской «Барселоны» на позицию нападающего.

По данным источника, кандидатуру 28-летнего форварда обсуждали и анализировали внутри команды. Сделка возможна до закрытия трансферного окна (1 сентября). Сообщается, что всего в шорт-листе сине-гранатовых на позицию «девятки» находятся от двух до трёх игроков.

Ранее сообщалось, что Лаутаро Мартинес был альтернативным выбором «Барселоны» на случай неудачи в переговорах с «Атлетико» по трансферу форварда Хулиана Альвареса. По данным СМИ, «Интер» готов отпустить своего игрока примерно за € 120 млн.