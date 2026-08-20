Роман Широков: главное для Батракова — засветиться в еврокубках и двинуться дальше

Известный российский экс-футболист Роман Широков отреагировал на грядущий переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай».

«Я так понимаю, кроме Турции, вариантов у Батракова не было. Может, ещё Саудовская Аравия, но там тоже его особо никто не ждал. Был вариант уехать в Европу — они им воспользовались. «Локомотив» получил хорошие деньги, как и сам Батраков. Думаю, самое главное для него — засветиться в еврокубках и двинуться дальше. Поэтому выбор качественный. Уровень турецкого чемпионата средний, чуть выше нашего — и то не факт. Повторюсь, решающее значение сыграли еврокубки. Да, может, самый большой клуб Турции, но он и в России не в маленьком играл», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.