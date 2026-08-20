«Галатасарай» объявил об официальных переговорах по трансферу Батракова из «Локомотива»

Турецкий «Галатасарай» официально объявил о переговорах по трансферу российского полузащитника Алексея Батракова из московского «Локомотива».

«Начались официальные переговоры с профессиональным футболистом Алексеем Батраковым и его клубом, московским «Локомотивом», относительно его трансфера. Об этом с уважением сообщается общественности», — написала пресс-служба «Галатасарая».

Турецкая пресса уточняет, что футболист должен подписать контракт сразу после медицинского обследования.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера Алексея Батракова составит € 25 млн. Ещё € 4 млн будут предусмотрены в виде бонусов. Контракт Батракова с «Галатасараем» будет рассчитан на четыре года.

Батраков является воспитанником академии московского «Локомотива». За основную команду он сыграл 84 матча, забил 34 мяча и оформил 23 результативные передачи.