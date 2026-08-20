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«Локомотив» сообщил об отъезде Батракова в Стамбул для перехода в «Галатасарай»

«Локомотив» сообщил об отъезде Батракова в Стамбул для перехода в «Галатасарай»
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Пресс-служба московского «Локомотива» сообщила об отъезде полузащитника Алексея Батракова в Стамбул для завершения перехода игрока сборной России в турецкий «Галатасарай». Ранее футболист попрощался со своими партнёрами по команде.

«Алексей Батраков отправился в Стамбул на медосмотр для «Галатасарая», а также для того, чтобы финализировать переговоры по личному контракту, после чего клубы смогут официально завершить сделку по переходу нашего полузащитника в стамбульский клуб», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива» в телеграм-канале.

«Чемпионат» сообщал, что россиянин согласовал с турецким клубом четырёхлетний контракт.

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