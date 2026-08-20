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«Локомотив» объявил о переходе Алексея Батракова в «Галатасарай»

«Локомотив» объявил о переходе Алексея Батракова в «Галатасарай»
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«Локомотив» в телеграм-канале объявил о переходе полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай».

«21-летний полузащитник продолжит свою карьеру в турецком клубе из Стамбула.

Батраков — воспитанник Академии «Локо»: 15 лет в структуре клуба. На протяжении всего пути Лёша ярко проявлял себя во всех командах — от юношеской до основной — был лидером, капитаном, лучшим игроком. На его счету множество забитых мячей, голевых передач и достиж