«Балтика» в серии пенальти победила махачкалинское «Динамо» в матче Кубка России

Завершился матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались калининградская «Балтика» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Данил Каширин. Победу в матче одержала команда хозяев поля со счётом 1:1 (5:4 пен.).

Счёт открыл защитник «Балтики» Сергей Варатынов, отправивший мяч в свои ворота на 18-й минуте. В начале второго тайма, на 47-й минуте, полузащитник калининградцев Владислав Поспелов сравнял счёт. В серии пенальти точнее оказались балтийцы — 5:4.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые одолели «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).