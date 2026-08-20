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Гурник — Монако, результат матча 20 августа 2026, счет 2:3, раунд плей-офф квалификации Лиги конференций сезона 2026/2027

«Монако» без Головина обыграл польский «Гурник» в матче квалификации Лиги конференций
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Завершился первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2026/2027, в котором встречались «Гурник» (Польша) и «Монако» (Монако). Игра проходила на стадионе имени Эрнеста Поля в Забже, Польша. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2026, четверг. 21:00 МСК
Гурник З
Забже, Польша
Окончен
2 : 3
Монако
Монако, Монако
0:1 Биерет – 9'     0:2 Камара – 51'     1:2 Прекоп – 53'     1:3 Бруннер – 58'     2:3 Лисет – 74'    

В начале встречи счёт открыл нападающий монегасков Мика Биерет. На 51-й минуте полузащитник Ламин Камара укрепил преимущество «Монако». Через две минуты нападающий Эрик Прекоп сократил отставание «Гурника». На 58-й минуте форвард Парис Бруннер забил третий мяч гостей. На 74-й минуте голом отметился нападающий польской команды Сёндре Лисет.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин не сыграл в матче из-за дисквалификации.

Ответный матч между «Монако» и «Гурником» состоится в четверг, 27 августа. Победитель пары выйдет в общий этап Лиги конференций.

Ка