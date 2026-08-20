«Монако» без Головина обыграл польский «Гурник» в матче квалификации Лиги конференций

Завершился первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2026/2027, в котором встречались «Гурник» (Польша) и «Монако» (Монако). Игра проходила на стадионе имени Эрнеста Поля в Забже, Польша. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В начале встречи счёт открыл нападающий монегасков Мика Биерет. На 51-й минуте полузащитник Ламин Камара укрепил преимущество «Монако». Через две минуты нападающий Эрик Прекоп сократил отставание «Гурника». На 58-й минуте форвард Парис Бруннер забил третий мяч гостей. На 74-й минуте голом отметился нападающий польской команды Сёндре Лисет.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин не сыграл в матче из-за дисквалификации.

Ответный матч между «Монако» и «Гурником» состоится в четверг, 27 августа. Победитель пары выйдет в общий этап Лиги конференций.