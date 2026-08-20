«Црвена Звезда» разгромила «Викторию Пльзень» в матче квалификации Лиги Европы

Завершился первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027, в котором встречались «Црвена Звезда» (Сербия) и «Виктория Пльзень» (Чехия). Игра проходила на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 36-й минуте полузащитник «Црвены Звезды» Мирко Иванич открыл счёт в матче. В начале второго тайма Иванич оформил дубль. На 90-й минуте полузащитник сербской команды Александар Катаи довёл счёт до разгромного, реализовав 11-метровый удар.

Ответная встреча между клубами «Виктория Пльзень» и «Црвена Звезда» состоится в четверг, 27 августа. Победитель пары выйдет в общий этап Лиги Европы.

Действующим победителем Лиги Европы является «Астон Вилла». В финале минувшего розыгрыша соревнования бирмингемская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.