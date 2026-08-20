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Црвена Звезда — Виктория Пльзень, результат матча 20 августа 2026, счет 3:0, раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

«Црвена Звезда» разгромила «Викторию Пльзень» в матче квалификации Лиги Европы
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Завершился первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027, в котором встречались «Црвена Звезда» (Сербия) и «Виктория Пльзень» (Чехия). Игра проходила на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2026, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
3 : 0
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
1:0 Иванич – 36'     2:0 Иванич – 53'     3:0 Катаи – 90'    

На 36-й минуте полузащитник «Црвены Звезды» Мирко Иванич открыл счёт в матче. В начале второго тайма Иванич оформил дубль. На 90-й минуте полузащитник сербской команды Александар Катаи довёл счёт до разгромного, реализовав 11-метровый удар.

Ответная встреча между клубами «Виктория Пльзень» и «Црвена Звезда» состоится в четверг, 27 августа. Победитель пары выйдет в общий этап Лиги Европы.

Действующим победителем Лиги Европы является «Астон Вилла». В финале минувшего розыгрыша соревнования бирмингемская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.

Календарь квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027