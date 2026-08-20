Алексей Батраков высказался после официального перехода в «Галатасарай»

Полузащитник сборной России Алексей Батраков высказался после официального заключения контракта с «Галатасараем».

«Я уже сказал, что у меня была мечта играть в Европе и Лиге чемпионов, и я буду стараться делать всё, чтобы команда выиграла много трофеев вместе со мной. Цели — помочь команде завоевать трофеи и продвинуться как можно дальше в Лиге чемпионов. Скажу, что мне очень приятно, что они переживают и поддерживают меня, но мне предстоит показать всё на поле», — сказал Батраков в видео на YouTube-канале «Галатасарая».

Контракт Батракова рассчитан до лета 2031 года. «Галатасарай» заплатил «Локомотиву» за трансфер полузащитника € 25 млн. Кроме того, 15% от прибыли, полученной от следующей продажи футболиста, будут выплачены железнодорожникам.

В текущем сезоне 21-летний Алексей Батраков провёл пять матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.