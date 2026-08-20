«Аякс» победил «Сьон» в результативном матче квалификации Лиги конференций

Завершился первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2026/2027, в котором встречались «Сьон» (Швейцария) и «Аякс» (Нидерланды). Игра проходила на стадионе «де Турбийон» в Сьоне. Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

На 34-й минуте счёт открыл нападающий «Сьона» Франк Сурдес. В начале второго тайма полузащитник «Аякса» Юлиан Брандт восстановил равновесие. На 60-й минуте форвард Маркос Леонардо вывел гостей вперёд. На 71-й минуте полузащитник швейцарской команды Ильяс Шуареф сравнял счёт, забив с пенальти. Через три минуты нападающий Толуваласе Арокодаре вновь вывел «Аякс» вперёд. В конце встречи голом отметился полузащитник нидерландской команды Дави Классен.

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