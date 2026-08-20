Результаты матчей Кубка России — 2026/2027 на 20 августа

В четверг, 20 августа, состоялся один матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результат встречи Кубка России сезона-2026/2027 на 20 августа:

«Балтика» — «Динамо» Махачкала — 1:1 (5:4 пен.).

Игры 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России состоятся с 1 по 3 сентября.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые одолели «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).