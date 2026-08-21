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Батраков сделал публикацию после перехода в «Галатасарай»

Батраков сделал публикацию после перехода в «Галатасарай»
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Новоиспечённый полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков сделал публикацию в своём телеграм-канале после перехода в турецкий гранд из «Локомотива».

«Новый этап», — написал Батраков и приложил фотографии с подписания контракта.

Фото: ФК «Галатасарай»

«Галатасарай» объявил о переходе Батракова в четверг, 20 августа. Турецкий клуб проинформировал, что заплатил «Локомотиву» € 25 млн за этот трансфер. Также железнодорожники получат 15% от прибыли в случае перепродажи 21-летнего футболиста. Полузащитник подписал контракт, рассчитанный до 2031 года. Зарплата Батракова в турецком гранде составит € 3,25 млн за сезон.

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