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Бенфика — Орхус, результат матча 20 августа 2026, счет 3:1, раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

«Бенфика» обыграла «Орхус» в матче квалификации Лиги Европы
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Завершился первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027, в котором встречались «Бенфика» (Португалия) и «Орхус» (Дания). Игра проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Гуида из Италии. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2026, четверг. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 1
Орхус
Орхус, Дания
1:0 Раф. Силва – 2'     2:0 Баррейро – 31'     2:1 Йоргенсен – 36'     3:1 Павлидис – 45+2'    

В начале матча счёт открыл нападающий «Бенфики» Рафаэл Силва. На 31-й минуте полузащитник Леандро Баррейро укрепил преимущество хозяев. Через пять минут полузащитник Себастиан Йоргенсен сократил отставание «Орхуса». На 45+2-й минуте нападающий Вангелис Павлидис забил третий мяч «Бенфики».

Ответная встреча между клубами состоится в четверг, 27 августа. Победитель пары выйдет в общий этап Лиги Европы.

Календарь квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
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