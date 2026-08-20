«Бенфика» обыграла «Орхус» в матче квалификации Лиги Европы

Завершился первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027, в котором встречались «Бенфика» (Португалия) и «Орхус» (Дания). Игра проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Гуида из Италии. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В начале матча счёт открыл нападающий «Бенфики» Рафаэл Силва. На 31-й минуте полузащитник Леандро Баррейро укрепил преимущество хозяев. Через пять минут полузащитник Себастиан Йоргенсен сократил отставание «Орхуса». На 45+2-й минуте нападающий Вангелис Павлидис забил третий мяч «Бенфики».

Ответная встреча между клубами состоится в четверг, 27 августа. Победитель пары выйдет в общий этап Лиги Европы.