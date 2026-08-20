«Я очень доволен». Вадим Евсеев — после поражения «Динамо» Мх в матче с «Балтикой»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался после матча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1, 4:5 пен.).

«Я очень доволен. Сам поражаюсь, как ребята играли. Если бы Сердеров ещё забил мяч, когда от своих ворот начали атаку, вышли из‑под прессинга, это был бы вообще шедевр. Замены были запланированы именно на тех минутах, в которые мы их сделали. В Кубке мы дали возможность сыграть футболистам, которые отыграли меньшее количество времени. Наша команда очень качественный футбол показывает», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые одолели «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).