Лига Европы — 2026/2027 по футболу: результаты на 20 августа, календарь, таблица

В четверг, 20 августа, прошли первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты встреч Лиги Европы сезона-2026/2027 на 20 августа:
«Кайрат» (Казахстан) – «Андерлехт» (Бельгия) – 0:3;
«Ягеллония» (Польша) – «Иберия 1999» (Грузия) – 4:0;
«Мьельбю» (Швеция) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – 0:1;
«Бешикташ» (Турция) – «Кауно Жальгирис» (Литва) – 3:0;
«Лех» (Польша) – «Тун» (Швейцария) – 7:0;
«Университатя» Кр (Румыния) – «Арарат-Армения» (Армения) – 1:1;
«Эгнатия» (Албания) – «Лиллестрём» (Норвегия) – 0:0;
«Трабзонспор» (Турция) – «Ференцварош» (Венгрия) – 0:1;
ОФИ (Греция) – ЦСКА София (Болгария) – 3:0;
«Сент-Трюйден» (Бельгия) – «Омония» (Кипр) – 1:0;
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Виктория Пльзень» (Чехия) – 3:0;
«Бенфика» (Португалия) – «Орхус» (Дания) – 3:1.
Рекорды Лиги Европы УЕФА: