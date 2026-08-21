Тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался после победы над махачкалинским «Динамо»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:1, 5:4 пен.).

— Вы сегодня хотели поработать над качеством игры на чужой половине. Получилось это сделать?

— В первом тайме мне очень понравилось, как мы играли. Команда имела пять‑шесть хороших моментов. Нужно было, конечно, забивать. Пока не хватает мастерства. Но видели, да, исправился Поспелов во втором тайме за свои три момента, забил. Жалко, что потом начало сводить [ноги] у молодежи. Однако поляна достаточно тяжёлая, сегодня дождь был проливной.

За терпение, за работу, за попытки играть в комбинационный футбол — благодарность ребятам. Я думаю, что и болельщикам понравилось. Так, с 0:1 мы вытянули эту игру, были ближе к победе — и штанги, и моменты голевые. У нас небольшое преимущество было, потому что «Динамо» играет через два дня на третий, а мы играем через три дня на четвертый. Поэтому мы не планировали, что некоторые игроки у нас проведут 90 минут. Должны были быть замены, но по‑другому складывалось, молодёжь не выдержала, приш