Результаты матчей Лиги конференций — 2026/2027 по футболу на 20 августа

В четверг, 20 августа, прошли первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты встреч Лиги конференций сезона-2026/2027 на 20 августа:
«Интер Турку» — «Копенгаген» — 0:0;
«Линкольн Ред Импс» — «Ларн» — 0:2;
«Тромсё» — «Брайтон и Хоув Альбион» — 0:0;
«Норшелланн» — «Санкт-Галлен» — 1:0;
«Мидтьюлланн» — «Риека» — 2:0;
«Клаксвик» — «Рига» — 0:0;
ПАОК — «Бранн» — 1:1;
«Твенте» — «Карабах» — 0:1;
«Викингур» Рейкьявик — «Борац Баня-Лука» — 1:3;
«Горник Забже» — «Монако» — 2:3;
«Дрита» — «Интер Эскальдес» — 2:2;
«Сьон» — «Аякс» — 2:4;
«Мотеруэлл» — «Фрайбург» — 1:3;
«Панатинаикос» — «Градец Кралове» — 2:2;
«Лугано» — «Маккаби» Тель-Авив — 2:1;
«Аталанта» — «Хапоэль» Тель-Авив — 0:0;
«Гент» — «Хиберниан» — 0:0;
«Хартс» — «Рапид» — 2:2;
«Рейнджерс» — «Яблонец» — 1:0;
«Брага» — «Аустрия» — 2:0;
«Динамо» Тирана — «Пафос» — 1:1;
«Хетафе» — «Партизан» — 3:1;
«Хайдук» Сплит — «Ракув» — 2:2;
«Шэмрок Роверс» — КуПС — 1:1.
Ответные встречи команд пройдут через неделю, 27 августа.