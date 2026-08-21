Переход Батракова в «Галатасарай» — второй самый дорогой трансфер россиянина в истории

Переход полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай» за € 25 млн стал вторым самым дорогим трансфером российского футболиста в истории. На первом месте находится трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» за € 30 млн в 2018 году. Об этом говорят данные портала Transfermarkt.

Отметим, замыкает тройку самых дорогих российских игроков в истории переход полузащитника Юрия Жиркова из ЦСКА в «Челси» в 2009-м за € 21 млн.

«Галатасарай» объявил о переходе Батракова в четверг, 20 августа. Полузащитник подписал контракт, рассчитанный до 2031 года. Зарплата Батракова в турецком гранде составит € 3,25 млн за сезон.

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«Галатасарай» презентовал Алексея Батракова: