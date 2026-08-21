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«Локомотив» показал последний день Алексея Батракова в команде

«Локомотив» показал последний день Алексея Батракова в команде
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Московский «Локомотив» опубликовал видео, в котором показал последний день полузащитника Алексея Батракова в команде. Сегодня, 20 августа, хавбек сборной России официально перешёл в турецкий «Галатасарай».

Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

Контракт Батракова с турецким клубом рассчитан до лета 2031 года. «Галатасарай» заплатил «Локомотиву» за трансфер полузащитника € 25 млн. Кроме того, 15% от прибыли, полученной от следующей продажи футболиста, будут выплачены железнодорожникам.

В текущем сезоне 21-летний Алексей Батраков провёл пять матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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