Защитник ЦСКА Мойзес обратился к болельщикам после разрыва крестообразной связки колена

Защитник ЦСКА Мойзес обратился к болельщикам после того, как у него диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. 15 августа ЦСКА обыграл «Факел» во встрече 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«К сожалению, в субботнем матче мне не повезло. Я порвал переднюю крестообразную связку. Эта новость очень меня огорчает. Но я также понимаю, что футбол непредсказуем. И подобная травма может случиться. Как бы сильно я не выкладывался на поле и за его пределами. Мы всегда рискуем получить такую травму.

Однако благодаря моей вере в Иисуса Христа я верю, что, если он позволил мне пройти через этот процесс, значит, я способен и подготовлен к тому, чтобы выдержать весь этот долгий период, в течение которого я буду вне футбола.

Хотел бы поблагодарить медицинский штаб ЦСКА. Весь клуб, моих коллег и товарищей по команде. Всех болельщиков, которые присылают мне сообщения. А также всех моих друзей и близких, которые с самого начала оказывают мне огромную поддержку.

Сейчас мне особенно нужны объятья моей семьи, моих друзей и вас, болельщиков. Продолжайте присылать мне сообщения. Потому что впереди меня ждёт долгий период вне поля. Буду очень скучать по своим товарищам по команде. По вам, по возможности видеть вас на стадионе, чувствовать вашу поддержку.

Но можете быть уверены, я буду выкладываться на максимум и полностью посвящу себя восстановлению, чтобы снова вернуться на поле и быть доступным для команды. Хорошо? Обнимаю вас и большое спасибо. Давай, ЦСКА!» – сказал Мойзес в видео в своём аккаунте в социально