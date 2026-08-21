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Никитин высказался о перспективах Батракова в «Галатасарае»

Никитин высказался о перспективах Батракова в «Галатасарае»
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Бывший футболист «Уфы» и «Ротора» Алексей Никитин высказался о перспективах российского полузащитника Алексея Батракова в турецком «Галатасарае».

«Мне кажется, что Батраков сразу начнёт получать свои шансы, однако его конкурентов нельзя недооценивать. Это команда Лиги чемпионов, тут будет серьёзная конкуренция. У Батракова будут партнёры, которые станут помогать, но и требовать от него в то же время», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Контракт Батракова с турецким клубом рассчитан до лета 2031 года. «Галатасарай» заплатил «Локомотиву» за трансфер полузащитника € 25 млн. Кроме того, 15% от прибыли, полученной от следующей продажи футболиста, будут выплачены железнодорожникам.

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