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Евсеев оценил матч махачкалинского «Динамо» с «Балтикой» цитатой из фильма «Классик»

Евсеев оценил матч махачкалинского «Динамо» с «Балтикой» цитатой из фильма «Классик»
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев произнёс эмоциональную речь в раздевалке своей команды после матча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1, 4:5 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
20 августа 2026, четверг. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
5 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Варатынов – 18'     1:1 Поспелов – 47'    

«Есть такой фильм «Классик» называется, и там в конце есть такое выражение: «Я на своём веку очень много доселе видел — очень достойная партия! Очень достойная игра!» — сказал Евсеев после матча в раздевалке своей команды.

После двух туров «Балтика» расположилась на третьем месте в группе С с двумя очками, а махачкалинское «Динамо» с одним очком замыкает квартет. В лидерах — «Зенит» с пятью очками и «Крылья Советов» с четырьмя очками.

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