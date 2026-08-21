Евсеев оценил матч махачкалинского «Динамо» с «Балтикой» цитатой из фильма «Классик»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев произнёс эмоциональную речь в раздевалке своей команды после матча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1, 4:5 пен.).

«Есть такой фильм «Классик» называется, и там в конце есть такое выражение: «Я на своём веку очень много доселе видел — очень достойная партия! Очень достойная игра!» — сказал Евсеев после матча в раздевалке своей команды.

После двух туров «Балтика» расположилась на третьем месте в группе С с двумя очками, а махачкалинское «Динамо» с одним очком замыкает квартет. В лидерах — «Зенит» с пятью очками и «Крылья Советов» с четырьмя очками.