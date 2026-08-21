«Поприятнее сегодня сидеть, чем после «Спартака». Талалаев — о победе в матче Кубка России

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался после победы своей команды в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:1, 5:4 пен.).

«Поприятнее сегодня сидеть, чем после «Спартака». Хотя тоже не абсолютная победа. Хотелось бы сказать, что и составы смешанные и у нас, и у соперника, и не надо обольщаться и переоценивать те большие количества моментов, которые мы создали. Выводы мы делаем, делаем тренировочную работу после того, что нам не хватает реализации в матчах с сильными соперниками. Но пока сдвинуть это очень тяжело. Однако мужают постепенно футболисты. Мне понравились сегодня и молодые игроки, и опытные. Видно отношение, понимают, что мы чуть задолжали в конце прошлого чемпионата нашим болельщикам», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

Напомним, в предыдущем туре РПЛ «Балтика» проиграла «Спартаку» со счётом 1:2.