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«Поприятнее сегодня сидеть, чем после «Спартака». Талалаев — о победе в матче Кубка России

«Поприятнее сегодня сидеть, чем после «Спартака». Талалаев — о победе в матче Кубка России
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался после победы своей команды в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:1, 5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
20 августа 2026, четверг. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
5 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Варатынов – 18'     1:1 Поспелов – 47'    

«Поприятнее сегодня сидеть, чем после «Спартака». Хотя тоже не абсолютная победа. Хотелось бы сказать, что и составы смешанные и у нас, и у соперника, и не надо обольщаться и переоценивать те большие количества моментов, которые мы создали. Выводы мы делаем, делаем тренировочную работу после того, что нам не хватает реализации в матчах с сильными соперниками. Но пока сдвинуть это очень тяжело. Однако мужают постепенно футболисты. Мне понравились сегодня и молодые игроки, и опытные. Видно отношение, понимают, что мы чуть задолжали в конце прошлого чемпионата нашим болельщикам», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

Напомним, в предыдущем туре РПЛ «Балтика» проиграла «Спартаку» со счётом 1:2.

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