46-летний Роналдиньо прибыл в Равенну и рассказал о целях в новом клубе

Бывший нападающий «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо прибыл в Равенну, где начинает необычный этап своей футбольной карьеры. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

«Очень рад быть здесь, рядом с друзьями. Надеемся, что у команды всё получится. Я пришёл сюда, чтобы помогать, вдохновлять других игроков, провести потрясающий сезон и побеждать», — приводит слова Роналдиньо Corriere dello Sport.

По информации источника, Роналдиньо признался, что «дружба и страсть убедили» его приехать в местную команду. Это подтвердил президент клуба Иньяцио Чиприани, в структуру которого также входит бывший спортивный директор «Милана» Ариедо Брайда.

Чиприани лично занимался организацией перехода и надеется, что 46-летний «Диньо» хотя бы ещё раз выйдет на поле. По словам президента, бразилец «увлёкся этим проектом», а сама сделка задумана как «операция, призванная приблизить весь город к команде».

Контракт Роналдиньо с «Равенной» был подписан в июне 2026 года.

Ранее сообщалось, что бразилец примет участие в товарищеском матче клуба, а также будет помогать бренду в рекламных и благотворительных кампаниях.