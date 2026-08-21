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Карим Бензема сделал заявление по поводу дальнейшей карьеры в «Аль‑Хиляле»

Карим Бензема сделал заявление по поводу дальнейшей карьеры в «Аль‑Хиляле»
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Французский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Карим Бензема сообщил о том, что не покинет клуб в текущем сезоне.

«Я остаюсь в «Аль‑Хиляле», — приводит слова Бензема журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Бензема официально перешёл в «Аль-Хиляль» в феврале 2026 года после ухода из «Аль-Иттихада». Он начал свою профессиональную карьеру в «Лионе», затем в 2009 году подписал контракт с «Реалом», где провёл 14 сезонов и выиграл 25 трофеев, включая пять титулов Лиги чемпионов. В 2022 году Бензема получил «Золотой мяч». Летом 2023 года он покинул Мадрид и продолжил карьеру в «Аль-Иттихаде», с которым выиграл чемпионат и Кубок Саудовской Аравии перед переходом в «Аль-Хиляль».

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