«Мечта, которая стала реальностью». Бернарду Силва — о переходе в мадридский «Реал»

Полузащитник Бернарду Силва поделился первыми впечатлениями после перехода в «Реал Мадрид».

«С самого детства, когда ты ещё не знаешь, станешь ли профессиональным футболистом, твоя мечта — играть за такой клуб, как «Реал Мадрид». Быть здесь, выступать за этот клуб, бороться за трофеи и продолжать победный путь «Реала» — это нечто особенное.

Когда мне позвонили из мадридского «Реала», у меня не было никаких сомнений. Когда мне сказали, что клуб заинтересован во мне, я сразу ответил согласием, даже не раздумывая, потому что считаю это лучшим вариантом для себя, своей карьеры и своей семьи. Быть здесь — мечта, которая стала реальностью.

Я уже несколько раз играл на «Бернабеу», и когда приезжаешь сюда и видишь 15 Кубков чемпионов, это производит огромное впечатление. То, что все эти трофеи находятся здесь, — нечто особенное. Не каждому доводится играть за клуб, у которого 15 побед в Лиге чемпионов. Я очень горд, а теперь пришло время отдать все силы этому клубу», — приводит слова Силвы официальный сайт мадридского «Реала».

Португальский футболист присоединился к мадридцам на правах свободного агента в это межсезонье, перейдя из «Манчестер Сити».