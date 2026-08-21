Шалимов дал совет Батракову после его перехода в «Галатасарай»

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов дал совет российскому полузащитнику Алексею Батракову после его перехода из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Если мы посмотрим состав «Галатасарая», у них как раз позиция Батракова является проблемной. Если он потихоньку будет набирать, думаю, он будет игроком стартового состава. Конкуренция у команды на этой позиции не очень большая. Нужно учить английский, думаю, там в основном на этом языке разговаривают. Я бы дал ему совет не обращать внимания на прессу, — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Контракт Батракова с турецким клубом рассчитан до лета 2031 года. «Галатасарай» заплатил «Локомотиву» за трансфер полузащитника € 25 млн. Кроме того, 15% от прибыли, полученной от следующей продажи футболиста, будут выплачены железнодорожникам.