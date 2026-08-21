15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер лондонского «Арсенала» Артета высказался об ожиданиях от старта нового сезона АПЛ

Тренер лондонского «Арсенала» Артета высказался об ожиданиях от старта нового сезона АПЛ
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от старта нового сезона АПЛ и о матче 1-го тура с «Ковентри».

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
21 августа 2026, пятница. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ковентри Сити
Ковентри
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я как никогда воодушевлён и мотивирован. Не могу дождаться начала Премьер-лиги на домашнем стадионе в присутствии наших болельщиков. Хочу провести отличный матч и одержать победу.

Нас ждёт действительно сложный соперник [«Ковентри»]. То, чего они добились как клуб, впечатляет, а работа Фрэнка заслуживает огромного уважения. После стольких лет без Премьер-лиги они заслужили право выступать здесь, причём сделали это особенным образом. Более того, они не просто оказались там, где находятся сейчас, — они абсолютно заслуживают этого. Мне нравится, как они играют, и с каким мужеством действуют в каждом матче.

Я знаю всю статистику, потому что смотрел много их матчей. Уверен, в пятницу вечером они продемонстрируют свои амбиции. Мы готовы, потому что знаем, чего ожидать», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского «Арсенала».

Матч 1-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ковентри» пройдёт 21 августа в Лондоне. Начало встречи запланировано в 22:00 МСК.

Мат