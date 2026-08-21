Тренер лондонского «Арсенала» Артета высказался об ожиданиях от старта нового сезона АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от старта нового сезона АПЛ и о матче 1-го тура с «Ковентри».

«Я как никогда воодушевлён и мотивирован. Не могу дождаться начала Премьер-лиги на домашнем стадионе в присутствии наших болельщиков. Хочу провести отличный матч и одержать победу.

Нас ждёт действительно сложный соперник [«Ковентри»]. То, чего они добились как клуб, впечатляет, а работа Фрэнка заслуживает огромного уважения. После стольких лет без Премьер-лиги они заслужили право выступать здесь, причём сделали это особенным образом. Более того, они не просто оказались там, где находятся сейчас, — они абсолютно заслуживают этого. Мне нравится, как они играют, и с каким мужеством действуют в каждом матче.

Я знаю всю статистику, потому что смотрел много их матчей. Уверен, в пятницу вечером они продемонстрируют свои амбиции. Мы готовы, потому что знаем, чего ожидать», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского «Арсенала».

Матч 1-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ковентри» пройдёт 21 августа в Лондоне. Начало встречи запланировано в 22:00 МСК.