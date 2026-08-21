Жозе Моуринью: теперь я хочу работать ради «Реала», а не ради себя

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал о своих эмоциях после возвращения в клуб.

«С профессиональной точки зрения «Реал Мадрид» — вершина тренерской карьеры и, безусловно, карьеры любого футболиста. Это профессиональная сторона. А с эмоциональной и личной точки зрения — это возвращение домой. Эмоционально сейчас это даже прекраснее, чем в первый раз, потому что тогда речь шла о достижении вершины тренерской карьеры, а сейчас всё больше связано с эмоциональной и личной стороной. Сейчас это прекраснее.

В первый раз, в 2010 году, я приехал сюда, думая о себе, о том, чтобы возглавить величайший клуб мира и, конечно, добиться успеха для себя. Сейчас всё иначе. Теперь я хочу работать ради «Реала», а не ради себя. Очевидно, эти две ситуации связаны, но эмоциональная сторона сейчас имеет больший вес. Я думаю о «Реале», а не о себе», — приводит слова Моуринью официальный сайт мадридского «Реала».

18 августа Жозе Моуринью был представлен в качестве главного тренера мадридского «Реала». Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2029 года.