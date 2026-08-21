Жозе Моуринью рассказал о своей главной миссии в мадридском «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал о своей миссии в клубе.

«Я хочу внести вклад как в настоящее, так и в будущее. Конечно, я хочу побеждать. Я хочу, чтобы «Реал Мадрид» снова выигрывал, поскольку это его естественное состояние. Но, как и в первый раз, я не хочу менять представление о том, что работа тренера заключается не только в настоящем — она также связана с подготовкой будущего.

Люди думают, что я прихожу с жёстким дисциплинарным подходом. Нет. Я прихожу со здравым смыслом. С первого дня я требую от игроков именно здравого смысла. Время прихода, время ухода, работа в тренажёрном зале, работа на поле, индивидуальная работа с тактическим анализом… Всё, что я требую от них с точки зрения профессионализма, уважения к профессии и особенно уважения к клубу, для меня является здравым смыслом. И я думаю, что они тоже воспринимают это с позиции здравого смысла.

Я не знаю, как это сказать по-испански, но в португальском есть одна очень важная для меня фраза: мы не должны работать в «Реале» — мы должны работать для «Реала». Для меня это принцип, который все мы должны принять, понять и воплощать каждый день. Именно это я хочу привнести: работу ради «Реала», — приводит слова Моуринью официальный сайт мадридского клуба.

18 августа Жозе Моуринью был представлен в качестве главного тренера мадридского «Реала». Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2029 года.