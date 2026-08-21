Стало известно за кого готов умереть новичок мадридского «Реала» Ян Диоманде

Новичок мадридского «Реала» Ян Диоманде рассказал о своих впечатлениях от работы с главным тренером команды Жозе Моуринью.

«Я счастлив работать с ним, потому что он лучший. Я могу многому у него научиться, он подходящий тренер для продолжения моего развития. Я готов умереть за него», — провидит слова Диоманде Marca.

Ян Диоманде перешёл из немецкого «РБ Лейпциг» в мадридский «Реал» за € 140 млн, из которых € 15 млн — бонусы.

Ивуарийский вингер выступал за немецкий клуб с 2025 года. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 36 матчах, в которых забил 13 мячей и сделал 10 голевых передача. На минувшем ЧМ-2026 Диоманде провёл четыре встречи и сделал один ассист.