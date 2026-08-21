Тренер «Урала» Юран объяснил, почему команда должна постоянно быть в тонусе

Главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал, как поддерживает себя и команду в постоянном тонусе.

А сейчас постоянно в тонусе. Отыграли в Волгограде, скоро домашняя игра, всё равно в голове сидит следующий матч. Поэтому настроение нормальное, позитивное, всегда в тонусе.

— Вы и себя в тонусе держите, и ребят тоже?

— Это естественно, потому что, если ты хочешь чего-то добиваться и решать задачи, должен, прежде всего, требовать с себя, с тренерского штаба и, понятно, с игроков. Футболист матч отыграл у него всё хорошо, он на эйфории. А тренеру нужно контролировать всё, потому что в этой лучшей лиге мира, как говорят, эту эйфорию нужно засовывать куда подальше. Её можно ловить, когда решил задачу и когда поздравил себя и коллектив. А в чемпионате нельзя допускать этого, — приводит слова Юрана «Сила Спорта».