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Тренер «Урала» Юран объяснил, почему команда должна постоянно быть в тонусе

Тренер «Урала» Юран объяснил, почему команда должна постоянно быть в тонусе
Комментарии

Главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал, как поддерживает себя и команду в постоянном тонусе.

Россия — Лига Pari . 6-й тур
14 августа 2026, пятница. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Симонян – 10'     1:1 Фурье – 59'    
Удаления: Эммерсон – 75' / нет

А сейчас постоянно в тонусе. Отыграли в Волгограде, скоро домашняя игра, всё равно в голове сидит следующий матч. Поэтому настроение нормальное, позитивное, всегда в тонусе.

— Вы и себя в тонусе держите, и ребят тоже?
— Это естественно, потому что, если ты хочешь чего-то добиваться и решать задачи, должен, прежде всего, требовать с себя, с тренерского штаба и, понятно, с игроков. Футболист матч отыграл у него всё хорошо, он на эйфории. А тренеру нужно контролировать всё, потому что в этой лучшей лиге мира, как говорят, эту эйфорию нужно засовывать куда подальше. Её можно ловить, когда решил задачу и когда поздравил себя и коллектив. А в чемпионате нельзя допускать этого, — приводит слова Юрана «Сила Спорта».