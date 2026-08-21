Шалимов высказался о форварде «Зенита» Соболеве накануне матча со «Спартаком»

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов высказался о форварде «Зенита» Александре Соболеве накануне предстоящего матча команды со «Спартаком» в чемпионате России.

«Когда Соболев не забивает, у него зачастую бывает много брака. Этот футболист должен быть всегда нацелен на гол. Хоть с пенальти, хоть с игры. Голы очень важны для него, и в том числе в матче против «Спартака», где нужно будет цепляться за мяч. И я не исключаю, что в игре со «Спартаком» зенитовцы выйдут в три нападающих, — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» в РПЛ состоится 23 августа, начало – 20:00 мск.

В нынешнем сезоне РПЛ Соболев принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу.