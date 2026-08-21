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«На хлебушек». Юран сообщил, сколько денег ему должны в Турции

«На хлебушек». Юран сообщил, сколько денег ему должны в Турции
Комментарии

Главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал, сколько денег ему должны в Турции.

— Что касается премий, здесь не как в Турции?
— Нет, здесь точно не так, как в Турции. И это важный аспект, игрок должен понимать, с него спрашивают. Если он качественно делает свою работу, получает за это премии. К сожалению, в Турции была другая ситуация, печальная. Я уехал оттуда, и в итоге команда вылетела.

— Вопрос не решён с вами до сих пор?
— Нет. Но в ФИФА уже отреагировали. Юристы уже месяце