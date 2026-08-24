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Тренер «Зенита» Семак оценил нынешнюю силу «Спартака»

Тренер «Зенита» Семак оценил нынешнюю силу «Спартака»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нынешней форме «Спартака» после поражения в очном матче 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 5-й тур
23 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Барриос – 13'     2:0 Зобнин – 39'    
Удаления: нет / Глушенков – 88'

— Вы много лет подряд играете со «Спартаком». Можно ли сказать, что красно-белые в этом состоянии — самый сильный из всех вариантов, которые вы встречали?
— Сложно сказать. Много было хороших моментов, когда тот же Станкович приходил, и был период, когда команда смотрелась очень прилично. Посмотрим на дистанции. На сегодняшний день команда играет хорошо. А что будет дальше, посмотрим, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После этой игры «Спартак» с 12 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с девятью очками занимает четвёртое место.

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