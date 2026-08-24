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Ринат Дасаев дал совет Мирлинду Даку после перехода в «Спартак»

Ринат Дасаев дал совет Мирлинду Даку после перехода в «Спартак»
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Отечественный экс-футболист Ринат Дасаев высказался о новичке московского «Спартака» Мирлинде Даку. Албанский форвард перешёл в стан красно-белых в августе 2026 года из казанского «Рубина».

— Даку — хороший футболист. Просто хочу ему дать совет поскорее адаптироваться. Когда мы уезжали за границу, нам давали на это время. Он будет очень полезным игроком, когда адаптируется.

— Он взбодрил Угальде своим переходом?
— Конкуренция всегда должна быть. Может быть, в этом тоже есть причина, почему Угальде хорошо играет, — сказал Ринат Дасаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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