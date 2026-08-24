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«Спартак» играет красиво, добротно». Ловчев — о матче красно-белых с «Зенитом»

«Спартак» играет красиво, добротно». Ловчев — о матче красно-белых с «Зенитом»
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру команды в матче 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который прошёл в воскресенье, 23 августа, в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 5-й тур
23 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Барриос – 13'     2:0 Зобнин – 39'    
Удаления: нет / Глушенков – 88'

«Спартак» играет красиво, «Спартак» играет добротно. И мне очень нравится. Не было такого, чтобы «Зенит» отдал инициативу. «Спартак» забрал её. Команда была интереснее соперника во всём. «Спартак» везде был предпочтительнее. Я вижу отличную атмосферу в команде», — сказал Ловчев в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

После этой игры «Спартак» с 12 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с девятью очками занимает четвёртое место.

В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом» 30 августа, а сине-бело-голубые проведут матч с «Факелом» 29 августа.

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