«Спартак» играет красиво, добротно». Ловчев — о матче красно-белых с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру команды в матче 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который прошёл в воскресенье, 23 августа, в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

«Спартак» играет красиво, «Спартак» играет добротно. И мне очень нравится. Не было такого, чтобы «Зенит» отдал инициативу. «Спартак» забрал её. Команда была интереснее соперника во всём. «Спартак» везде был предпочтительнее. Я вижу отличную атмосферу в команде», — сказал Ловчев в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

После этой игры «Спартак» с 12 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с девятью очками занимает четвёртое место.

В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом» 30 августа, а сине-бело-голубые проведут матч с «Факелом» 29 августа.