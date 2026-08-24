Джон Оби Микел: «Арсеналу» следует играть более раскованно

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел высказался о стиле игры «Арсенала» в контексте защиты чемпионского титула АПЛ.

«Думаю, «Арсенал» постарается защитить титул, однако вопрос состоит в том, как именно они это сделают. Начнут ли они играть в более захватывающий футбол или будут такими же скучными, как в прошлом сезоне. Все хотят увидеть, как команда проявит себя, ведь у них полно качественных футболистов. Просто покажите себя. Больше нет того груза в виде отсутствия чемпионства на протяжении 22 лет.

Теперь «Арсеналу» следует играть более раскованно, чтобы защитить титул, не потеряв лицо. Именно это все и хотят увидеть. Мы не хотим смотреть на скучный «Арсенал», который забивает только со штрафных и угловых. В первом матче нового сезона [с «Ковентри Сити»] они были хороши. Об этом я и говорю», — приводит слова Оби Микела Tribal Football со ссылкой на Flashscore.