Результаты матчей 5-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027

В понедельник, 24 августа, завершился 5-й тур Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты встреч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027

22 августа, суббота:

«Факел» – «Оренбург» – 0:0;

«Ахмат» – «Ростов» – 4:1;

ЦСКА – «Локомотив» – 3:2.

23 августа, воскресенье:

«Акрон» – «Крылья Советов» – 0:3;

«Динамо» Москва – «Родина» – 3:1;

«Динамо» Махачкала – «Краснодар» – 0:1;

«Спартак» – «Зенит» – 2:0.

24 августа, понедельник:

«Балтика» – «Рубин» – 1:1.

После пяти сыгранных матчей «Краснодар» набрал 15 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится московский «Спартак», который заработал 12 очков в пяти встречах. Замыкает тройку лидеров столичный ПФК ЦСКА, набравший 11 очков после пяти игр. Замыкают турнирную таблицу воронежский «Факел» (два очка) и тольяттинский «Акрон» (2).