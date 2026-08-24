Результаты матчей 1-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу

В понедельник, 24 августа, завершился 1-й тур нового сезона итальянской Серии А. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей 1-го тура чемпионата Италии сезона-2026/2027:

Суббота, 22 августа:

«Интер» — «Монца» — 4:1;

«Удинезе» — «Комо» — 1:1;

«Парма» — «Кальяри» — 0:1;

«Дженоа» — «Наполи» — 0:2.

Воскресенье, 23 августа:

«Венеция» — «Лечче» — 0:2;

«Фрозиноне» — «Ювентус» — 0:1;

«Торино» — «Милан» — 1:2;

«Аталанта» — «Сассуоло» — 2:1.

Понедельник, 24 августа:

«Болонья» — «Лацио» — 0:1;

«Рома» — «Фиорентина» — 4:0.

Действующим чемпионом Италии является «Интер». «Нерадзурри» выиграли Серию А, набрав 87 очков в 38 турах.

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