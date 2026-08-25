Зобнин, Мелкадзе и Жубал — в сборной 5-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 5-го тура Альфа-Банк РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Спартака» и «Ахмата» — по три футболиста. По одному – из «Ахмата», ЦСКА, «Локомотива», «Краснодара» и московского «Динамо» — по одному. Тренером символической сборной мы выбрали Хуана Карлоса Карседо («Спартак»).

Вратарь: Антон Митрюшкин («Локомотив»).

Защитники: Роман Зобнин, Кристофер Ву (оба – «Спартак»), Жубал («Краснодар»), Арсен Адамов («Ахмат»).

Полузащитники: Эсекьель Барко («Спартак»), Юрий Горшков («Крылья Советов»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо («Спартак»).

После пяти сыгранных матчей «Краснодар» набрал 15 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится московский «Спартак», который заработал 12 очков в пяти встречах. На третьем месте располагается столичный ПФК ЦСКА, набравший 11 очков после пяти игр. Замыкают турнирную таблицу воронежский «Факел» (два очка) и тольяттинский «Акрон» (2).