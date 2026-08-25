Появились новые подробности, связанные с будущим Мудрика в «Челси»

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X сообщил, что «Лидс Юнайтед» сделал новое предложение по аренде вингера «Челси» Михаила Мудрика.

Однако немногим позже другой популярный журналист, Бен Джейкобс, в соцсетях опубликовал новые подробности переговорного процесса, связанного с Мудриком. Отмечается, что предложение «Лидс Юнайтед» об аренде Мудрика было официально отклонено. При этом «синие» больше не рассматривают «Лидс» в качестве варианта для продолжения карьеры украинца. Интерес к игру всё ещё проявляют несколько клубов из Европы и английской Премьер-лиги.

Утверждается, что ключевым моментом в рассуждениях «Челси» является игровое время Мудрика. Футболист заинтересован в том, чтобы остаться в АПЛ. Однако наиболее вероятным вариантом считается аренда украинца во французский «Страсбург».

После отмены дисквалификации Мудрик провёл три товарищеских матча за «Челси», суммарно сыграв 39 минут во встречах с «Ювентусом», «Миланом» и «Дарул Тазимом».