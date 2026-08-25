«Более чем шокирующе». Глава УЕФА Чеферин отреагировал на скандал с Балогуном на ЧМ

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал решение ФИФА приостановить одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира — 2026.

«Это было более чем шокирующе. У нас есть правила, и если вы не соблюдаете собственные правила, то игра теряет смысл. Это шокирует, и, поверьте, почти все были шокированы. Просто не все осмелились об этом сказать», — заявил Чеферин, слова которого приводит The Guardian.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира с Боснией и Герцеговиной (2:0), однако, несмотря на удаление, принял участие в следующей встрече сборной США — в 1/8 финала с Бельгией (1:4).