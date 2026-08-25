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Звезда «Ювентуса» Кенан Йылдыз получил тяжёлую травму, сломав ногу

Звезда «Ювентуса» Кенан Йылдыз получил тяжёлую травму, сломав ногу
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Вингер «Ювентуса» Кенан Йылдыз получил серьёзную травму в матче 1-го тура Серии А против «Фрозиноне» (1:0), сообщает Tuttosport.

Италия — Серия А . 1-й тур
23 августа 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Фрозиноне
Фрозиноне
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Бремер – 22'    

21-летний турецкий футболист получил перелом стопы левой ноги и был заменён на 69-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Жереми Бога.

По данным источника, обследование показало необходимость хирургического вмешательства. Ожидается, что восстановление Йылдыза может занять около трёх месяцев.

В прошлом сезоне турок провёл за «Ювентус» 47 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.

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