Звезда «Ювентуса» Кенан Йылдыз получил тяжёлую травму, сломав ногу

Вингер «Ювентуса» Кенан Йылдыз получил серьёзную травму в матче 1-го тура Серии А против «Фрозиноне» (1:0), сообщает Tuttosport.

21-летний турецкий футболист получил перелом стопы левой ноги и был заменён на 69-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Жереми Бога.

По данным источника, обследование показало необходимость хирургического вмешательства. Ожидается, что восстановление Йылдыза может занять около трёх месяцев.

В прошлом сезоне турок провёл за «Ювентус» 47 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.