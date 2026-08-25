Появилась новая информация по поводу возможного трансфера Баркола из «ПСЖ» в «Ливерпуль»

Вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола остаётся главной трансферной целью «Ливерпуля» на позицию крайнего нападающего. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в Х.

По информации журналиста, мерсисайдский клуб намерен уже на этой неделе сделать парижанам новое предложение по 23-летнему французу. «Ливерпуль» при этом опережает конкурентов в борьбе за футболиста.

Интерес к Баркола также проявляют «Арсенал» и неназванный клуб из Саудовской Аравии. Сам игрок уже согласовал с «Ливерпулем» условия личного контракта, рассчитанного до лета 2032 года.

«ПСЖ» не намерен любой ценой удерживать француза, однако готов отпустить его только за сумму не менее € 120 млн.

Баркола перешёл в парижский клуб из «Лиона» летом 2023 года за € 45 млн. В прошлом сезоне он провёл 49 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.