«Вы что, издеваетесь? Конечно». Евсеев — на вопрос, сильнее ли Сундуков Бевеева

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев считает, что защитник клуба Темиркан Сундуков показывает футбол уровня сборной России.

– Почему вы не отмечаете Сундукова? Играл бы он в любой московской команде, уже давно был бы в сборной.

– Почему? Какие у него качества для сборной?

– Бевеев из «Балтики» играет же.

– Сундуков сильнее Бевеева?

– Вы что, издеваетесь? Конечно сильнее – в обороне.

– Только ауты он так не может выбрасывать.

– Это я ему и сказал. Он меня пока что тоже не перекидывает.

– Если Сундуков настолько силён, были ли по нему предложения из московских клубов?

– Из «Балтики» было зимой, – сказал Евсеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».