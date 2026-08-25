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«Краснодар» хочет купить колумбийского вингера Карбонеро — журналист

«Краснодар» хочет купить колумбийского вингера Карбонеро — журналист
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«Краснодар» отказался от идеи подписания вингера «Фламенго» Эвертона Соареса и переключил внимание на другого футболиста. По информации журналиста Жулиано Мачадо, краснодарский клуб нацелился на 27-летнего колумбийского вингера «Интернасьонала» Хоана Карбонеро. Предложение по игроку может поступить в ближайшие дни.

Основная позиция Карбонеро — левый фланг атаки. Его рабочая нога — правая. В текущем сезоне футболист провёл 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Карбонеро составляет € 6 млн. За сборную Колумбии он выступал только в товарищеских матчах.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» был близок к трансферу Эвертона Соареса, однако президент клуба Сергей Галицкий в последний момент заблокировал сделку.

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