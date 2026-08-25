Только три клуба за два тура набрали шесть очков в Чемпионшипе. В лиге 24 команды

Только три команды смогли набрать шесть очков за два тура нового сезона английского Чемпионшипа — 2026/2027.

По итогам двух сыгранных туров во главе таблицы с шестью очками оказались «Миллуолл», «Вест Бромвич» и «Чарльтон Атлетик».

Примечательно, что в лиге принимают участие 24 команды — все остальные клубы не сумели добиться двух побед подряд.

На последнем месте в таблице идёт «Саутгемптон», с которого перед стартом сезона сняли четыре очка за шпионский скандал в плей-офф Чемпионшипа прошлого сезона. После двух матчей у клуба -1 очко.

Новый сезон английского Чемпионшипа стартовал 14 августа 2026 года. Это 23-й сезон турнира в его текущем формате и 35-й сезон второго дивизиона английского чемпионата после отделения английской Премьер-лиги.

Сезон завершится 2 мая 2027 года.