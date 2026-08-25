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Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 25 августа 2026

Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 25 августа
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Сегодня, 25 августа, состоятся матчи третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 25 августа (время московское):

  • 13:00. «Авангард» (Курск) – «Калуга»;
  • 17:00. «Динамо» (Киров) – «Амкар-Пермь»;
  • 17:00. «Торпедо-Владимир» – «Красное Знамя»;
  • 17:00. «Рязань» – «Спартак» (Тамбов).

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен. В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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